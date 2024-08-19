Российская гимнастка похвасталась рельефным прессом в розовом бикини

Российская гимнастка Дарья Нагорная опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка выложила фото в розовом купальнике, поднимаясь по лестнице из водоема — на кадрах заметен рельефный пресс гимнастки.

Нагорная замужем за гимнастом Никитой Нагорным. Пара сыграла свадьбу в декабре 2018 года. 21 июня 2023 года у Дарьи и Никиты на свет появился ребенок.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире. Также спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Нагорная (в девичестве Спиридонова) в 2015 году стала чемпионкой мира в соревнованиях на брусьях. В 2016 году спортсменка выиграла серебро Игр в командном первенстве.

Ранее российская гимнастка показала фото в платье с обнаженными плечами.