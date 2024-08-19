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Масалитин объяснил, почему Онугху вызвали в сборную России

Экс-игрок Масалитин заявил о дефиците нападающих в сборной России

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onugha9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, вызванный в сборную России, включен в расширенный состав национальной команды из-за того, что у главного тренера сборной Валерия Карпина проблемы с выбором форвардов. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Давайте сначала вернемся ко всем нашим форвардам. Есть ли смысл сейчас дергать Чалова из Греции? Думаю, что нет. Сергеев сидит на лавочке, Соболев — неизвестно где. И кто у нас остается? Кого-то же надо приглашать. Тем более, две товарищеские игры, сборная ни на что не претендует. Можно посмотреть на игрока. Но проблема с форвардами у нас вырисовывалась.

Не знаю, планировали ли раньше вызывать этого игрока. Но если парень себя проявил, тем более, у него есть российский паспорт, — почему бы не посмотреть? Потом, мы же говорим о расширенном составе. Нет речи о том, что он выйдет на поле, с ним надо для начала просто познакомиться», — сказал Масалитин.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

За датский «Вайле» Онугха выступал в 2021 году, а в январе 2023 года вернулся в эту команду. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в 34 матчах.

Ранее Масалитин заявил о народном гневе в случае невызова Глушенкова в сборную.

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