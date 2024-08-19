Ветеран ЦСКА заявил о народном гневе в случае невызова Глушенкова в сборную

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков яркой и результативной игрой заслужил вызов в сборную России, и если бы главный тренер национальной команды Валерий Карпин не включил игрока в расширенный состав, то он подвергся бы резкой критике. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Он себя очень ярко проявляет — как его не вызывать? Будет народный гнев, очень много критики. Вопрос в другом: будет он играть в сборной или нет. А вызывать было надо. Пока непонятно, что у него с рукой, но вряд ли это страшно, может играть и с лангеткой», — считает Масалитин.

По данным СМИ, между Карпиным и Глушенковым возник конфликт, когда игрок отказался выходить на замену в товарищеском матче сборной России. На данный момент на счету футболиста два матча за национальную команду.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги с семью мячами после пяти туров. В матче 5-го тура против «Химок» (1:1) игрок получил перелом руки и выбыл на неопределенный срок.

Ранее экс-игрок Деменко назвал матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом необходимостью.