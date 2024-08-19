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Деменко уверен, что Карпин видел матчи нападающего Онугхи

Экс-игрок Деменко: тренер сборной Карпин знает, что может игрок Онугха

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Александр Гальперин/РИА Новости

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, включенный в расширенный состав сборной России, должен быть знаком главному тренеру национальной команды Валерию Карпину, по крайней мере, по нарезкам матчей с его участием. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«В любом случае, те люди, которые передают информацию Карпину, сообщают, что игрок прибавил. Возможно, есть нарезки игр. В любом случае, Валерий Георгиевич на него посмотрел. Наверное, для того он и внесен в расширенный список, чтобы оценить его возможности. Если человек дисциплинирован, физически подготовлен, то почему бы нет», — сказал Деменко.

Онугха родился в Москве, рос с матерью и ее родителями в Пензе. Отец футболиста — из Нигерии. Герман является воспитанником пензенского футбола, профессиональную карьеру начал в местном «Зените». В 2018 году перешел в «Краснодар», однако за основу провел лишь три матча во всех турнирах и был переведен во вторую команду черно-зеленых, за которую провел 59 матчей и забил 17 мячей. Также в России играл за «Тамбов», «Рубин» и «Крылья Советов».

За датский «Вайле» Онугха выступал в 2021 году, а в январе 2023 года вернулся в эту команду. В прошлом сезоне он забил 16 мячей в 34 матчах.

Ранее Онугха заявил, что его отпустят в сборную России.

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