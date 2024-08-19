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Булыкин оценил шансы «Локомотива» в текущем сезоне

Булыкин: «Локомотиву» по силам выиграть медали РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Звездный отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за национальную сборную и начинавший свою профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», высказался для «Газеты.Ru» об игре и перспективах «железнодорожников» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«По игре и по футболистам «Локомотив» вполне способен биться за медали. В прошлом сезоне так же было. Потеряли своего лидера Глушенкова, но, как мы видим, есть кем заменить. «Локо» сейчас показывает хорошую игру. Очень приятно, что там много российских футболистов выходит. Трансферы не повлияли на боеспособность команды, и я думаю, они готовы биться за высокие места. И, может быть, мы еще увидим новые фамилии. Так уже происходит: мы раньше не слышали о Батракове и Ракове, а в этом сезоне они уже являются игроками основы. Хочется наблюдать за этим и болеть за «Локомотив», — подчеркнул Булыкин.

«Локомотив» набрал 12 очков после пяти туров Российской премьер-лиги и занимает третье место в чемпионате, отставая на одно очко от лидирующего действующего чемпиона страны «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Ранее Новичок «Краснодара» назвал стадион клуба одним из лучших в мире.

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