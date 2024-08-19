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Футболист ЦСКА оценил шансы команды на чемпионство

Футболист ЦСКА Круговой оценил шансы команды на чемпионство

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой оценил шансы армейского клуба стать чемпионом в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова футболиста приводит Sport24.

«В тройку попасть реально. Побороться за чемпионство — тоже. Поражение от «Локомотива» получилось обидным — не сделали выводы, опять пропускаем в концовке. Будем бороться в каждом матче за три очка», — заявил Круговой.

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов.

Ранее нападающий «Спартака» заявил, что счастлив в клубе.

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