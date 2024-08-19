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«Локомотив» стал победителем UTLC CUP — 2024

«Локомотив» обыграл «Црвену Звезду» в финале UTLC CUP — 2024

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Пресс-служба UTLC CUP

Московский «Локомотив» стал победителем шестого розыгрыша Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финальном матче москвичи обыграли победителей двух последних розыгрышей — сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1. Все три мяча в составе «Локомотива» забил Егор Люсин. Также он стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.

В матче за третье место ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0.

В турнире, организаторами которого являются АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив», помимо команд, которые разыгрывали медали, принимали участие московский «Спартак», сербский «Партизан», турецкий «Фатих Карагюмрюк» и казахстанская «Астана».

«Все команды — большие молодцы! В этом году UTLC CUP снова собрал лучшие футбольные академии стран Евразии. Юные ребята, настоящие профессионалы, показали нам яркую, красивую игру, спасибо им за это! Отдельная благодарность нашим гостям из других стран — надеюсь увидеть вас в следующем году. «Локомотив» — с победой!» — заявил генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Помимо «Локомотива» и «Црвены Звезды», победителями турнирами становились «Барселона» и «Спарта».

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА, забив на последней минуте.

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