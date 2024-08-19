Булыкин оценил старт «Спартака» перед встречей с «Зенитом»

Звездный в прошлом отечественный нападающий, экс-игрок национальной сборной и многих клубов РПЛ и европейских чемпионатов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об удачном старте сезона московского «Спартака», отметив, что пока у команды Деяна Станковича не было по-настоящему сильных соперников.

«Да, «Спартак» быстро сумел найти свою игру после первого поражения от «Оренбурга», но соперниками были команды, которых нужно обыгрывать. А сейчас как раз посмотрим, как «Спартак» себя чувствует и насколько готов биться за высокие места с «Зенитом» и другими командами. Это будет для них проверкой после хороших игр, но со средними соперниками», — считает Булыкин.

«Спартак» в матче пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0 разгромил на своем поле воронежский «Факел». Красно-белые с 10 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре они встретятся с действующим чемпионом и лидером текущего чемпионата «Зенитом», набравшим 13 очков и впервые не выигравшим в сезоне как раз в пятом туре.

Ранее в «Спартаке» объяснили разгром «Факела».