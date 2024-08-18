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В «Факеле» провели «мужской» разговор после разгрома от «Спартака»

Тренер «Факела» Пятибратов провел серьезный разговор после игры со «Спартаком»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятитбратов после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что провел серьезную беседу с игроками в раздевалке. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Спартак» был сегодня лучше нас в реализации моментов, в создании этих моментов, за счет чего и смог добиться результата. У нас состоялся в раздевалке серьезный мужской разговор, сегодняшняя игра станет отправной точкой к тому, чтобы двигаться дальше. Мы знаем, в чем проблема, и мы знаем, как ее решить. Нам нужно будет быстро отреагировать на происходящее, чтобы исправить положение», — заявил Пятибратов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». В составе победителей точными ударами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. «Факел» идет на 16-й строчке, сумев набрать один балл. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набравший 13 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Факел» померится силами с «Оренбургом». Встреча пройдет 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» назвали ключевой фактор, который решит исход игры с «Зенитом».

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