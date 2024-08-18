Спортивный врач рассказал, сколько футболист «Зенита» Глушенков проведет в гипсе

Врач спортивной медицины Илья Мелехин рассказал, что футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков проведет в гипсе около трех недель, передает «Спорт-Экспресс».

«Ускорить процесс сращения костной ткани невозможно. При переломе лучевой кости гипс может держаться около 3 недель. Плохо, что травма со смещением», — сказал Мелехин.

Глушенков перенесет операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

Ранее Сергей Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче с московским «Спартаком».