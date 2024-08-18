«Спартак» разгромил «Факел» в матче РПЛ

Московский «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил воронежский «Факел».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей точными ударами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, который реализовал пенальти. Стоит отметить, что уже на девятой минуте красно-белые вели в матче со счетом 2:0. Барко забил мяч на 60-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. «Факел» идет на 16 строчке, сумев набрать один балл. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набравший 13 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Факел» померится силами с «Оренбургом». Встреча пройдет 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, перейдет ли футболист Наир Тикнизян в «Спартак».