Названа цель «Ахмата» в текущем сезоне РПЛ

Защитник грозненского «Ахмата» Александр Жиров заявил, что целью команды является попадание в первую пятерку текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«По поводу целей «Ахмата» ничего нового не скажу. Их озвучил наш президент — быть в пятерке. Поэтому работаем и двигаемся в этом направлении», — сказал Жиров.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» после четырех сыгранных матчей занимает 14 место, набрав три очка. На первой строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 13 баллов, на втором месте располагается московское «Динамо», имея в активе 12 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» с девятью очками.

В следующем матче чемпионата России «Ахмат» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 19 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени. В последний раз команды играли между собой в официальном матче в 2006 году в Первой лиге. Тогда победило «Динамо» со счетом 1:0.

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