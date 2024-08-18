Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глушенков получил травму руки и был заменен в матче РПЛ

Игрок «Зенита» Глушенков получил травму в матче РПЛ с «Химками»

close
100%
ФК «Зенит»

Российский нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

Нападающий не смог продолжить игру после того, как мяч попал ему в кисть руки. На 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В матче идет первый тайм, счет пока не открыт.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

После четырех туров петербургский клуб, который возглавляет Сергей Семак, идет на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны. Команда набрала 12 баллов, выиграв все четыре матча. Подмосковная команда, которую тренирует Франк Артига, идет на 11-м месте — в активе команды четыре очка, одна победа, одна ничья и два проигранных матча.

Ранее ЦСКА предрекли победу в матче с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами