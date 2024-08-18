Глушенков получил травму руки и был заменен в матче РПЛ

Российский нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

Нападающий не смог продолжить игру после того, как мяч попал ему в кисть руки. На 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В матче идет первый тайм, счет пока не открыт.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

После четырех туров петербургский клуб, который возглавляет Сергей Семак, идет на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны. Команда набрала 12 баллов, выиграв все четыре матча. Подмосковная команда, которую тренирует Франк Артига, идет на 11-м месте — в активе команды четыре очка, одна победа, одна ничья и два проигранных матча.

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