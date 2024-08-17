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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ благодаря голу Роналдо в концовке

«Ростов» обыграл «Оренбург» в пятом туре РПЛ благодаря голу Роналдо в концовке

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Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2. В первом тайме гости забили дважды — на 17-й минуте забил аргентинский нападающий Брайан Мансилья и костариканский форвард Джимми Марин на 35-й. Все изменила замена: во втором тайме на поле появился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Уже через несколько минут ему удалось сравнять счет — он забил два гола на 51-й и 52-й минутах матча. Победный мяч в концовке забил бразилец Роналдо на 90+4 минуте.

Благодаря этой победе, «Ростов» взобрался на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за пять туров. «Оренбург» с пятью баллами располагается на девятой строчке.

В шестом туре «Ростов» сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» 25 августа. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Днем ранее свой матч шестого тура сыграет «Оренбург» — 24 августа оренбуржцы сыграют в гостях с «Факелом».

Ранее «Динамо» одержало четвертую победу в РПЛ.

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