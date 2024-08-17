Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В четвертьфинальном матче 17-летняя россиянка уступила первой ракетке мира Иге Свентек, представляющей Польшу, со счетом 6:4, 3:6, 5:7. Во встрече, которая продолжалась 2 часа 40 минут, Андреева сделала 12 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Свентек шесть подач навылет и четыре двойные ошибки.

В следующей стадии первая ракетка мира сыграет с победителем матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Людмила Самсонова (Россия).

Ранее Андреева стала третьей теннисисткой в возрасте до 18 лет, которой удалось за календарный год одержать четыре победы над теннисистками из первой десятки WTA.

Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее Дмитрий Турсунов заявил, что Андреевой будет тяжело стать первой ракеткой мира.