Спортивный менеджер рассказал, почему Дзюба не перейдет в итальянский клуб

Бывший менеджер петербургского «Зенита» итальянец Оресте Чинквини рассказал, почему у нападающего Артема Дзюбы не получится трудоустроиться в Италии. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я не смог бы найти для Дзюбы клуб в Италии. Артему 35 лет, он старый. Также сильно сказывается политическая ситуация, итальянским клубам почти нереально привезти российского игрока», — заявил Чинквини.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее российский нападающий выразил надежду, что Дзюба продолжит карьеру.