Семшов: в ближайшие пять лет «Зениту» никто не сможет составить конкуренцию

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что у петербургского «Зенита» нет конкурентов, передает «Спорт-Экспресс».

«Еще в конце прошлого чемпионата сказал, что в ближайшие пять лет «Зениту» никто не сможет составить конкуренцию. С «Зенитом» тяжело бороться на дистанции», — сказал Семшов.

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», который последние шесть лет становился чемпионом страны, идет на первом месте, набрав 12 очков и выиграв все четыре матча. «Рубин» в турнирной таблице расположился на 12-м месте с четырьмя баллами — у команды одна победа, одна ничья и два поражения.

14 августа «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Дмитрий Васильев с передачи Артура на 59-й минуте игры.

Ранее в «Динамо» затруднились назвать лучшую команду в сезоне.