Мостовой заявил, что ЦСКА не хватает Чалова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московскому ЦСКА не хватает футболиста Федора Чалова, который ушел в греческий ПАОК, передает «Чемпионат».

«Уход Чалова влияет на картину игры ЦСКА, в каких-то моментах его не хватает. У ЦСКА есть время на приобретение нападающего. Нужен нападающий, который забьет больше десяти мячей, если ставить какие-то цели», — сказал Мостовой.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее защитник ЦСКА заявил, что Чалов проявит себя в ПАОКе.