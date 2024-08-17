Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова: попытки Баха привнести в ОИ новую инклюзивность приводят к удручающему результату

Захарова сочла удручающими попытки МОК привнести новую инклюзивность в ОИ

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что не существует прочной научной системы идентификации мужчин и женщин.

«В мире есть только два пола — мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», — написала Захарова.

Алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок. Юйтин также выиграла золото Игр.

Ранее Хелиф снялась в рекламе салона красоты.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами