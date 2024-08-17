Захарова: попытки Баха привнести в ОИ новую инклюзивность приводят к удручающему результату

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что не существует прочной научной системы идентификации мужчин и женщин.

«В мире есть только два пола — мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», — написала Захарова.

Алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок. Юйтин также выиграла золото Игр.

Ранее Хелиф снялась в рекламе салона красоты.