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Российская легкоатлетка об Олимпиаде: пустота в душе

Российская легкоатлетка Ткалич заявила, что почти не смотрела Олимпиаду

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская легкоатлетка Полина Ткалич призналась, что практически не смотрела парижскую Олимпиаду, передает ТАСС.

«Олимпиаду практически не смотрела. Не то что не было интересно, просто ощущения не очень. Какая-то пустота в душе от того, что сидишь здесь и смотришь», — сказала Ткалич.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную награду для сборной России на Олимпийских играх — 2024 в Париже — они стали вторыми в парном женском разряде, уступив в финале итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини. Эти медали не учитываются в итоговом зачете. Всего на Олимпиаде выступили 15 спортсменов из России.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК), который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что многие российские спортсмены жалеют о том, что не поехали на Олимпиаду.

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