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Газзаев назвал клуб, которому он желает победы в РПЛ

Тренер Газзаев: хочется, чтобы ЦСКА боролся за первое-второе места в РПЛ

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что желает московскому ЦСКА, в котором он работал с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год, победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч Премьер».

«Хочется, чтобы ЦСКА боролся за первое-второе места, это очень важно. Сейчас у них есть все возможности для борьбы за самые высокие позиции», — сказал Газзаев.

В четырех турах чемпионата России ЦСКА дважды одержал победу — над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), один раз сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) и один раз проиграл «Краснодару» (1:2).

В итоге армейцы набрали семь очков и оказались на четвертом месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» — 12 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 18 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее футболист ЦСКА пообещал борьбу за чемпионство.

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