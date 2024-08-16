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Зарема назвала новичка «Спартака» Абену гастарбайтером

Зарема: отдать номер Джикии гастарбайтеру из Суринама — мегаподло

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Телеграм-канал Заремы Салиховой

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала клуб за то, что они отдали ему номер бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии. Ее слова приводит Metaratings.

«Трансфер к Абене матери! Отдать номер многолетнего капитана приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн — это мегаподло. Виллиан Жозе, Довбня, Абена — молодые и перспективные, все по стратегии», — возмутилась Зарема.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» поддержал продажу одного из иностранных футболистов.

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