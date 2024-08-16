Зарема назвала новичка «Спартака» Абену гастарбайтером

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала клуб за то, что они отдали ему номер бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии. Ее слова приводит Metaratings.

«Трансфер к Абене матери! Отдать номер многолетнего капитана приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн — это мегаподло. Виллиан Жозе, Довбня, Абена — молодые и перспективные, все по стратегии», — возмутилась Зарема.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Спартака» поддержал продажу одного из иностранных футболистов.