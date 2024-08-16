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Сафонову предсказали дебют за «ПСЖ» в матче с «Гавром»

Тренер Колыванов: ожидаю увидеть Сафонова за «ПСЖ» в первом матче

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PSG

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, а ныне тренер Игорь Колыванов заявил, что ожидает дебюта российского голкипера Матвея Сафонова в официальных матчах за «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура чемпионата Франции против «Гавра», за который выступает другой россиянин Далер Кузяев.

«ПСЖ» — один из лидеров чемпионата, наверное, составить конкуренцию парижанам может только «Монако», других вариантов не вижу. В этом матче вполне возможно ожидать дебют Матвея Сафонова — все-таки Лига 1 только началась, и допускаю, что в первых турах можно увидеть нашего голкипера. Надеемся, и в каких-то матчах Кубка Франции Матвею будет предоставляться шанс», — цитирует Колыванова ODDS.ru.

По мнению специалиста, уход из «ПСЖ» его главной звезды Килиана Мбаппе, ставшего футболистом мадридского «Реала», не делает атаку клуба слабее. Колыванов считает, что «ПСЖ» переиграет «Гавр» в первом туре Лиги 1 на выезде со счетом 3:1.

Матвей Сафонов перебрался летом в Париж из «Краснодара» за €20 млн. Его конкурентами за место в воротах являются основной голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас, выигравший со сборной Испании Олимпиаду в Париже.

Ранее тренер «Спартака» поддержал продажу одного из иностранных футболистов.

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