Названо лучшее качество Андрея Лунева

20-летний вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец рассказал, что учится грамотно играть ногами у своего более опытного коллеги — 32-летнего голкипера Андрея Лунева, который ранее выступал за немецкий «Байкер», петербургский «Зенит», «Уфу» и сборную России. Слова Кудравца приводит Legalbet.

«Мне нравится, как Лунев играет ногами — очень спокойно и уверенно. Этому компоненту я у него учусь. Но у него в целом много очень хороших качеств. Лунев — один из лучших вратарей в чемпионате России на сегодняшний день», — сказал Кудравец.

Лунев присоединился к «Динамо» в июне 2024 года и подписал двухлетний контракт. Он заменил в роли основного вратаря бывшего капитана бело-голубых — 37-летнего Антона Шунина, с которым клуб отказался продлевать контракт.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лунев сыграл четыре матча в составе «Динамо», в которых пропустил три мяча и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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