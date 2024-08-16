Футболист Дркушич покинул «Зенит» спустя три дня и перешел в клуб из Сербии

Словенский защитник Ваня Дркушич, недавно перешедший из «Сочи» в «Зенит», отправился в аренду в сербский клуб «Црвена Звезда». Там он проведет следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Сине-бело-голубые желают Ване Дркушичу дальнейшего прогресса, как можно больше игровой практики и удачи в сезоне», — говорится в заявлении.

13 августа Дркушич подписал контракт с петербургским «Зенитом» сроком на пять лет. Футболист заявил, что ему легко далось это решение.

Дркушич выступал за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к Евро-2024.

В прошедшем сезоне Дркушич провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 23 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Его команда по итогам 30 туров заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу.

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