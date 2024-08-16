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Матч против «Локомотива» назвали особенным для тренера ЦСКА Николича

Масалитин заявил, что игра ЦСКА и «Локомотива» будет важной для тренера Николича

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РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин предположил, что матч против столичного «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ) станет особенным для его бывшего тренера Марко Николича, который сейчас возглавляет армейский клуб. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Подспудно это будет сидеть. Всегда хочется доказать, что руководители были неправы, когда тебя убирали. А в какую сторону это повернется, в положительную или отрицательную, покажет игра», — заявил Масалитин.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на домашнем стадионе армейского клуба 18 августа. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Железнодорожники» после четырех туров РПЛ набрали девять очков, ЦСКА имеет в активе семь баллов.

Ранее Николич заявил, что недоволен результатами клуба.

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