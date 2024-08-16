Акинфеев заявил, что не ставит себя в один ряд с Яшиным и Дасаевым

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл, как относится к тому, что его сравнивают с легендарными голкиперами — Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я спокойно к этому отношусь. Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа — играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам, — никогда в жизни!» — заявил Акинфеев.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе – на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. На первом месте сезон завершил петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», московское «Динамо» замкнуло тройку сильнейших. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в четырех матчах и пропустил два мяча, отыграв две встречи «на ноль».

Ранее иностранный футболист назвал Акинфеева суперзвездой.