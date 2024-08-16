Установлен новый рекорд турниров под эгидой УЕФА

Амстердамский «Аякс» и греческий «Панатинаикос» установили рекорд турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по длительности серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает ESPN.

Матч состоялся 15 августа. Команды встречались в рамках ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческой команды, и команды были вынуждены бить пенальти, поскольку первый матч был сыгран со счетом 1:0 в пользу «Аякса».

Итоговый счет серии пенальти — 13:12 в пользу нидерландской команды. Для достижения такого счета командам потребовалось нанести 34 удара. Клубы перекрыли достижение, установленное в 2017 году. Тогда сборная Нидерландов победила Англию в серии пенальти на молодежном чемпионате Европы с таким же счетом 13:12, однако командам тогда потребовалось 32 удара.

Основной этап Лиги Европы стартует 25 сентября. В прошлом сезоне турнир выиграла итальянская «Аталанта», которая в матче за Суперкубок УЕФА после проиграла мадридскому «Реалу».

Ранее 17-летняя Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой и Серены Уильямс.