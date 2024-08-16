Загитова споет в своем ледовом шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радиостанции «Русский Хит» заявила, что намерена спеть на своем шоу «Хранители времени».

«В своем шоу я буду еще и петь. Петь буду на русском или на татарском? Сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. Песня будет своего сочинения совместно с людьми, которые это умеют делать», — заявила Загитова.

Впервые шоу «Хранители времени» будет показано в Казани 29 августа.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитовой разбили губу.