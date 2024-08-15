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Российская теннисистка установила рекорд турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Андреева установила рекорд турнира в Цинциннати

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Rob Prange/Global Look Press

24-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в Цинциннати (США).

17-летняя россиянка стала самой юной спортсменкой в истории соревнований, которой удалось обыграть соперницу, находящуюся в топ-20 мирового рейтинга WTA.

В первом круге Андреева обыграла представительницу США Эмму Наварро, которая занимает 13-е место, со счетом 6:2, 6:2.

В следующем матче ей будет противостоять экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, с которой они ни разу ранее не встречались.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российский тренер заявила, что Олимпиада-2024 оставила гадкое впечатление.

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