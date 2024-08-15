Ветеран ЦСКА оценил возможность возвращения Марио Фернандеса в клуб

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса, в данный момент находящегося без контракта, в армейский клуб.

«ЦСКА никогда не вернет Фернандеса. Там же не дураки сидят. Он вообще никому не нужен, он никто. Это балласт, он все время травмируется. Просто так получилось у него в свое время, это все напускное, но публика поверила. Но что с ними сделаешь, раз у нас такая непосвященная публика, невоспитанная. Кто его легендой называет, не понимает ничего», — приводит слова 84-летнего ветерана Legalbet.

Специалист возмущен тем, что Фернандес за столько лет выступлений в России так и не выучил русский язык. По его мнению, бразилец расстроил в прошлом сезоне игру «Зенита». Пономарев считает, что Семаку навязали подписание игрока.

Марио Фернандес провел в составе ЦСКА десять лет, отыграв 327 матчей, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и 47 голевыми передачами. В прошлом сезоне, несмотря на интерес красно-синих, которые отпускали его в Бразилию с условием возвращения в Россию именно в ЦСКА, игрок подписал контракт с «Зенитом». Сине-бело-голубые не стали его продлевать по окончании сезона.

Пономарев за свою карьеру выступал в ЦСКА семь лет, проведя в составе команды 113 игр и забив один мяч. На чемпионате мира-1966 он отыграл пять встреч и занял со сборной СССР четвертое место.

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