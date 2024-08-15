Провалившую гендерный тест боксершу признают призером ЧМ-2023 на родине

Провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйтин из Тайваня будет признана на родине призером Чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает CNA.

Сообщается, что премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай дал распоряжение вручить Юйтин Национальную медаль славы, а также 900 тысяч тайваньских долларов (~ $27,7 тыс.) за ее выдающиеся достижения на мировой арене.

Юйтин была дисквалифицирована с ЧМ-2023 Международной ассоциацией бокса (IBA) уже после завоевания бронзовой награды. Также на том чемпионате гендерный тест провалила алжирка Иман Хелиф.

Обе спортсменки стали победителями Олимпиады — 2024.

Во время Игр в Париже IBA провела пресс‑конференцию, на которой раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за организацию Олимпиады и допуск двух боксерш, которых ранее отстраняли за проваленный гендерный тест.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил IBA в том, что у них нет доказательств о том, что спортсменки Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин Тайваня провалили гендерный тест.

«Я посмотрел стенограмму пресс-конференции этой организации — там было даже не ясно, о каких тестах и каких результатах идет речь. В любом случае то, что там сообщалось, не соответствует науке», — заявил Бах.

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