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Черчесов назвал главных соперников «Зенита» в сезоне

Черчесов перечислил главных конкурентов «Зенита» в сезоне РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который тренирует казахстанскую национальную команду, перечислил клубы, которые считает соперниками петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар». Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события», — заявил Черчесов.

«Зенит» в прошлом сезоне оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке. В турнирной таблице РПЛ петербургская команда идет на первом месте, набрав 12 баллов и одержав четыре победы в четырех матчах.

На втором и третьем местах идут московское «Динамо» и «Локомотив», набравшие по девять баллов. На четвертой и пятой строчках расположились столичные ЦСКА и «Спартак», имеющие в активе семь очков.

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