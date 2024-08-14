Стало известно, от чего зависит возвращение Соболева в состав «Спартака»

Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов рассказал, что может помочь нападающему Александру Соболеву вернуться в состав московского «Спартака». Его слова приводит Legalbet.

«Будет зависеть от его отношения к делу и партнерам. Если ты можешь помочь команде, то остается решение тренера. Хотелось бы, чтобы ситуация разрешилась мирно. Но лучше, чтобы его продали. У нас сейчас такое время, что патриотов нет, особенно у клубов», — заявил Попов.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее стало известно, делал ли «Зенит» новое предложение «Спартаку» по Соболеву.