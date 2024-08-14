«Не Марадона»: экс-тренер «Ростова» заявил, что игрок «Зенита» ничего не изменит в клубе

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, говоря о вероятном переходе в ростовский клуб полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, отметил, что тот вряд ли сможет что-то кардинально изменить в игре команды. Такое мнение он выразил в разговоре с Legalbet

«Что он может поменять в игре? Там никто ничего не может изменить, это только тренеру подвластно. Как Карпин поставит игру, так и Сутормин, и другие футболисты будут действовать. Кардинально Сутормин ничего не поменяет. Для этого нужно быть Марадоной», — заявил Балахнин.

13 августа портал «Чемпионат.com» сообщил, что Сутормин присоединится к «Ростову» на правах аренды.

В минувшем сезоне Сутормин сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге и Кубке России, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Весеннюю часть сезона в чемпионате России полузащитник провел в «Сочи», который по итогам турнира занял последнее место и выбыл в Первую лигу.

До «Зенита» Сутормин выступал за казанский «Рубин» и «Оренбург».

Ранее «Зенит» одолел «Рубин» в Кубке России.