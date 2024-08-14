«Зенит» одолел «Рубин» в Кубке России

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Дмитрий Васильев с передачи Артура на 59-й минуте игры.

Главным арбитром встречи был Михаил Черемных, он показал две желтые карточки по ходу игры — футболистам казанской команды Рустаму Ашурматову и Игору Вуячичу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре группового этапа Кубка России «Зенит» со счетом 3:0 переиграл воронежский «Факел». «Рубин» на своем поле со счетом 4:0 одолел тольяттинский «Акрон».

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», который последние шесть лет становился чемпионом страны, идет на первом месте, набрав 12 очков и выиграв все четыре матча. «Рубин» в турнирной таблице расположился на 12-м месте с четырьмя баллами — у команды одна победа, одна ничья и два поражения.

Ранее ветеран посоветовал форварду «Зенита» присоединиться к ЦСКА.