Фигуристка Медведева показала фигуру в открытом купальнике

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией с отдыха в Сочи.

Фигуристка позирует на пляже в раздельном купальнике.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на 1,31 балла.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Весной 2018 года Медведева решила покинуть группу Этери Тутберидзе, в июне переехала в Торонто и стала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Осенью того же года впервые в карьере не вышла в финал Гран-при, неудачно выступила на чемпионате России. Но благодаря победе в финале Кубка страны отобралась на чемпионат мира, где взяла бронзу.

В 2020 году вернулась в группу Тутберидзе, а в 2021 году объявила о приостановке спортивной карьеры. Последний раз она выходила на соревновательный лед в 2019 году.

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