Дагестанские хакеры слили в сеть данные игроков «Реала» и «Аталанты»

Дагестанские хакеры слили в сеть базу данных игроков испанского «Реала» и итальянской «Аталанты» перед матчем за Суперкубок, который состоится 14 августа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, обнародованными оказались следующие данные футболистов и тренеров команды: паспорта, телефонные номера, адреса. Также были опубликованы данные сотрудников стадиона польской «Легии», где будет проведен поединок.

Также была опубликована информация на всех аккредитованных журналистов, официантов и барменов с VIP-трибун, а также уборщиц. Причиной произошедшего называется сбой в работе сайта Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация уже исправила ошибки в системе защиты, однако данные уже были обнародованы.

Матч между «Реалом» и «Аталантой» начнется в 22:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов («Реал» в финале обыграл дортмундскую «Боруссию») и Лиги Европы («Аталанта» переиграла в финальном поединке немецкий «Байер»).

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