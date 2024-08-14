Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестанские хакеры слили в сеть данные игроков «Реала» и «Аталанты»

Mash: хакеры из Дагестана слили в сеть данные футболистов «Реала» и «Аталанты»

close
100%
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Дагестанские хакеры слили в сеть базу данных игроков испанского «Реала» и итальянской «Аталанты» перед матчем за Суперкубок, который состоится 14 августа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, обнародованными оказались следующие данные футболистов и тренеров команды: паспорта, телефонные номера, адреса. Также были опубликованы данные сотрудников стадиона польской «Легии», где будет проведен поединок.

Также была опубликована информация на всех аккредитованных журналистов, официантов и барменов с VIP-трибун, а также уборщиц. Причиной произошедшего называется сбой в работе сайта Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация уже исправила ошибки в системе защиты, однако данные уже были обнародованы.

Матч между «Реалом» и «Аталантой» начнется в 22:00 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов («Реал» в финале обыграл дортмундскую «Боруссию») и Лиги Европы («Аталанта» переиграла в финальном поединке немецкий «Байер»).

Ранее «Зенит» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч Кубка России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами