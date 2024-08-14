«Зенит» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Грицаенко, Ашурматов, Ломовицкий, Зотов, Рахмоналиев, Иванов, Кузнецов, Вада, Шабанхаджай.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Нино, Родригао, Волков, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Артур, Мантуан, Сергеев.

Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре группового этапа Кубка России «Зенит» со счетом 3:0 переиграл воронежский «Факел». «Рубин» на своем поле со счетом 4:0 одолел тольяттинский «Акрон».

После четырех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», который последние шесть лет становился чемпионом страны, идет на первом месте, набрав 12 очков и выиграв все четыре матча. «Рубин» в турнирной таблице расположился на 12-м месте с четырьмя баллами — у команды одна победа, одна ничья и два поражения.

Ранее ветеран посоветовал форварду «Зенита» присоединиться к ЦСКА.