Стало известно, делал ли «Зенит» новое предложение «Спартаку» по Соболеву

Петербургский «Зенит» не предпринимал еще одну попытку приобрести нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, информация о том, что сумма нового предложения может составить от €10 млн до €12 млн, не соответствует действительности.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что Александра Соболева забанили на Twitch из-за сына, который назвал «Зенит» бомжами.