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Соболева забанили на Twitch из-за сына, который назвал «Зенит» бомжами

Соболев лишился доступа к акканту Twitch из-за сына, назвавшего «Зенит» бомжами

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Twitch

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был забанен на платформе Twitch из-за сына, который назвал футбольный клуб «Зенит» бомжами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сын форварда присоединился к трансляции, которую вел его отец, игравший в Dota 2 вместе со своими одноклубниками — Романом Зобниным, Антоном Зиньковским, Михаилом Игнатовым и Павлом Масловым. После того, как Соболев-старший отлучился от монитора, за игровое кресло сел его сын, который стал зачитывать сообщения из чата.

Соболев-младший согласился с одним из пользователей, который написал: «Зенит — позор российского футбола», а также назвал сине-бело-голубых «бомжами» (одно из неблагозвучных прозвищ клуба среди болельщиков команд, традиционно соперничающих с «Зенитом». — Прим. «Газеты.Ru»).

По информации источника, платформа Twitch приняла решение заблокировать аккаунт футболиста «Спартака» за оскорбление кастовой принадлежности человека — модераторы посчитали, что в прямом эфире прозвучало негативное высказывание в адрес людей без определенного места жительства.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев все еще может перейти в «Зенит».

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