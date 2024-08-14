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Моуринью остался доволен вылетом своей команды из Лиги чемпионов

Тренер «Фенербахче» Моуринью остался доволен вылетом своей команды из ЛЧ

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Global Look Press

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Лилля», по итогам которого его команда завершила выступление в этом турнире, заявил, что стамбульский клуб все равно бы не дошел до финала турнира. Его слова приводит A Spor.

«Мы потеряли шанс сыграть против крупнейших команд мира, но верно и то, что мы бы никогда не выиграли Лигу чемпионов. Честно говоря, я бы предпочел оказаться в ЛЧ, но теперь у нас есть шанс в Лиге Европы. С точки зрения конкуренции она для нас более привлекательна», — заявил португалец.

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в присутствии 40 747 зрителей и завершилась ничейным исходом — 1:1.

Счет в матче был открыт в компенсированное ко второму тайму время — мяч в собственные ворота после прострела боснийского нападающего Эдина Джеко срезал защитник Бафоде Диаките. Этот гол перевел матч в экстра-тайм, где окончательный счет матча установил 24-летний канадский форвард Джонатан Дэвид.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лилля» — благодаря этому результату французский клуб прошел в следующий раунд турнира.

Ранее полузащитника Вендела назвали незаменимым игроком в «Зените».

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