Моуринью вылетел из Лиги чемпионов вместе с «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» сыграл вничью с французским «Лиллем» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в присутствии 40 747 зрителей и завершилась ничейным исходом — 1:1.

Счет в матче был открыт в компенсированное ко второму тайму время — мяч в собственные ворота после прострела боснийского нападающего Эдина Джеко срезал защитник Бафоде Диаките. Этот гол перевел матч в экстра-тайм, где окончательный счет матча установил 24-летний канадский форвард Джонатан Дэвид.

Благодаря победе в домашнем матче «Лилль» завершил двухмачтовое противостояние со счетом 2:1 и прошел в следующий этап турнира. «Фенербахче», ведомый португальцем Жозе Моуринью, продолжит выступление в Лиге Европы.

Моуринью возглавил стамбульский клуб перед стартом сезона-2024/25. Предыдущим местом работы португальца была итальянская «Рома». 16 января клуб объявил, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

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