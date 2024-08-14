Футболист Бакаев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев рассказал, что ему хотелось вернуться в Россию в то время, пока он играл за клуб чемпионата ОАЭ «Аль‑Вахда». Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Хотелось вернуться, потому что я еще не закончил карьеру, мне есть что доказывать. А туда, как я понял, едут заканчивать с футболом», — заявил Бакаев.

Воспитанник «Спартака» Бакаев провел за клуб 105 встреч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Летом 2022 года он перешел на правах свободного агента в «Зенит», где в 34 встречах смог забить три мяча. Последний сезон Бакаев провел в чемпионате ОАЭ за «Аль-Вахда», набрав 1+3 в 25 встречах.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут на 11-м месте. В активе подмосковной команды победа над «Рубином» (3:2), ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1) и поражения от «Пари НН» (0:1) и «Спартака» (1:3).

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