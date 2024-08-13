Ротенберг о переходе Дркушича в «Зенит»: «Здорово, что он остается в нашем чемпионате»

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высоко оценил качества словенского защитника Вани Дркушича, который перешел в петербургский «Зенит». Слова руководителя приводит «Спорт-Экспресс».

«Профессионал, настоящий лидер команды. Верю, что мы еще услышим о его достижениях. Здорово, что он остается в российском чемпионате», — заявил Ротенберг.

13 августа Дркушич подписал контракт с петербургским «Зенитом» сроком на пять лет. Футболист заявил, что ему легко далось это решение.

Дркушич выступал за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к Евро-2024.

В прошедшем сезоне Дркушич провел в РПЛ 23 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Его команда по итогам 30 туров заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу.

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