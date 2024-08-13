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В Госдуме считают, что сейчас России не следует возвращаться в олимпийское движение

Журова об олимпийском движении: мы для них никто

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что России не следует сейчас возвращаться в олимпийское движение. Ее слова приводит ТАСС.

«Нас туда не приглашали, только в унизительном статусе. Сейчас мы для них никто. Мы должны проводить свои соревнования», — заявила Журова.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее была найдена девушка-волонтер, которая пропала после церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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