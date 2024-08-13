Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский футболист назвал сумму ежемесячных трат

Защитник «Зенита» Караваев заявил, что тратит по 300 тысяч рублей в месяц

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ежемесячно тратит примерно по 300 тысяч рублей.

По его словам, иногда случаются крупные покупки, из-за чего эта сумма может увеличиться.

«Все стандартно: продукты, коммуналка, какие-то вещи покупаю редко — раз в три месяца. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. А так, в среднем около 300 тысяч», — заявил Караваев.

10 августа «Зенит» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Динамо». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Глушенков забил единственный мяч в этой встрече.

Футболист перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно и забил девять мячей в своих шести первых матчах за клуб. Ранее петербуржцы в рамках РПЛ в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин», а также дома оказались сильнее «Ростова».

Ранее Валерий Газзаев назвал имя лучшего российского футболиста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами