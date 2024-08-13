Российский футболист назвал сумму ежемесячных трат

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ежемесячно тратит примерно по 300 тысяч рублей.

По его словам, иногда случаются крупные покупки, из-за чего эта сумма может увеличиться.

«Все стандартно: продукты, коммуналка, какие-то вещи покупаю редко — раз в три месяца. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. А так, в среднем около 300 тысяч», — заявил Караваев.

10 августа «Зенит» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Динамо». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Глушенков забил единственный мяч в этой встрече.

Футболист перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно и забил девять мячей в своих шести первых матчах за клуб. Ранее петербуржцы в рамках РПЛ в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин», а также дома оказались сильнее «Ростова».

Ранее Валерий Газзаев назвал имя лучшего российского футболиста.