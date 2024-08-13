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Газзаев назвал имя лучшего российского футболиста

Газзаев назвал Глушенкова лучшим российским игроком на данный момент

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков на данный момент является лучшим российским футболистом.

По его словам, Глушенков обладает незаурядной техникой и очень нацелен на голы.

«Глушенков — бомбардир по своей сути, это видно сразу. Максим попал в хорошую команду с хорошими исполнителями — естественно, что его результативность улучшилась. Глушенков — лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой», — заявил Газзаев.

10 августа «Зенит» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Динамо». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Глушенков забил единственный мяч в этой встрече.

Футболист перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно и забил девять мячей в своих шести первых матчах за клуб. Ранее петербуржцы в рамках РПЛ в гостях обыграли «Крылья Советов» и «Рубин», а также дома оказались сильнее «Ростова».

Ранее сообщалось, что ключевой игрок «Зенита» пропустит матч со «Спартаком».

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