Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший капитан «Спартака» призвал искать позитив в игре клуба

Бывший капитан «Спартака» Титов призвал искать позитив в игре клуба

close
100%
Александр Ступников/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов считает, что команда наиграла на победу в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» и призвал искать позитив в игре красно-белых на старте чемпионата. Слова экс-футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«На победу «Спартак» наиграл, но, к сожалению, выигрывать каждый матч, забивая по три гола, невозможно. На такое даже «Зенит» не способен. Команда провела очередной матч на ноль — давайте искать позитив в этом. «Спартак» потерял очки, но дистанция длинная. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Титов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех игр. В активе москвичей семь очков.

Ранее футболист «Спартака» заявил о самых высоких целях клуба на сезон.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами