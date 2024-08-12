Бывший капитан «Спартака» призвал искать позитив в игре клуба

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов считает, что команда наиграла на победу в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» и призвал искать позитив в игре красно-белых на старте чемпионата. Слова экс-футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«На победу «Спартак» наиграл, но, к сожалению, выигрывать каждый матч, забивая по три гола, невозможно. На такое даже «Зенит» не способен. Команда провела очередной матч на ноль — давайте искать позитив в этом. «Спартак» потерял очки, но дистанция длинная. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Титов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Спартака» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после четырех игр. В активе москвичей семь очков.

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