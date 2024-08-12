Знаменосца сборной Ирландии Уиффена госпитализировали после заплыва в Сене

Ирландский пловец Дэниэл Уиффен не смог пронести флаг своей страны на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже. 23-летнему спортсмену стало плохо после заплыва в Сене, позже он был госпитализирован. Об этом сообщает RMC Sport.

Издание утверждает, что Уиффену стало плохо через два дня после заплыва на 10 км на открытой воде, в котором он занял 18-е место. В социальных сетях спортсмен заявил, что разочарован пропуском церемонии закрытия.

На Олимпийских играх — 2024 Уиффен завоевал золотую медаль на дистанции 800 м, а также бронзовую на дистанции 1500 м.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Игры завершились 11 августа.

Ранее сообщалось, что французский пловец стал рекордсменом Олимпиады-2024 по количеству золотых медалей.